«У нас похожие фигуры»: Ида Галич сравнила себя с Майли Сайрус

Телеведущая Ида Галич сравнила себя с певицей Майли Сайрус. По признанию блогера, появление певицы на «Грэмми» произвело на нее впечатление. Знаменитость заявила, что они с артисткой похожи. Об этом пишет Газета.Ru.

«У нас похожий вид фигуры. Но я пока только мечтаю о таких плечиках и руках. Очень хочется как-нибудь выйти в похожем наряде (как у Майли)... Работаем», — отметила Ида Галич. Подписчики телеведущей отметили, что у нее, в отличие от певицы, есть ребенок, и она тоже прекрасно выглядит.

Напомним, Ида Галич рассказывала в соцсетях, что во время беременности набрала 22 кг и ей было тяжело вернуться в прежнюю форму. В 2022 году блогер начала активно тренироваться — она посещала занятия по боксу, пилатесу и йоге. Кроме того, знаменитость решилась на эксперимент и практически отказалась от сладкого и была довольна результатами.

Недавно телеведущая публично призывала «не возводить похудение в культ», так как это приводит к неврозу. Ида Галич считает, что не существует плохой и хорошей еды, а есть только «более полезная», «вредная» и «менее полезная». Блогер уверена, что можно стать лучше из любви к себе, а не наоборот.

Ранее сообщалось о том, что певица Юлия Ковальчук показала фигуру в бикини после вторых родов.