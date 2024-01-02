«У типов за плечами один сериал»: сыгравший Кощея в «Слове пацана» Кологривый раскритиковал коллег

Актер Никита Кологривый, исполнивший роль Кощея в нашумевшем сериале режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», указал на недостатки проекта и своих коллег. Он отметил, что история о казанских группировках стала популярна во многом благодаря пиар-кампании, а молодые артисты из-за славы совсем потеряли головы.

По мнению Кологривого многие актеры, которые стали известны благодаря «Слову пацана», уже сейчас чувствуют себя настоящими звездами. При этом за плечами у них только один сериал, а это далеко не повод для гордости. Сам же Никита к этому проекту относится спокойно и не считает его лучшим в своей карьере.

«Вот вышло „Слово пацана“ — молодым артистам нужно быть острожными. Они уже там ценники позадирали на сторис, на все. А у типов за плечами один сериал», - отметил актер в эфире «Подкаста №1» на YouTube.

Самому Никите, как выяснилось, слава не важна. Ему намного ценнее мнение не поклонников, а профессионалов, продюсеров. А учитывая то, что начал он сниматься еще несколько лет назад, говорить о том, что слава свалилась на него только после «Слово пацана», не приходится. Зрителям он полюбился еще по фильмам «Два холма» и «По щучьему велению».

Что касается сериала о казанском феномене, Кологривый считает, что во многом он стал успешным благодаря рекламе. По его словам, многие достойные проекты не имеют большого бюджета на пиар, поэтому и остаются неизвестными. Он также подчеркнул, что в «Слове пацана» рекламная работа превысила смысл продукта.

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