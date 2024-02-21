«Один из самых нетусовочных артистов»: продюсер объяснил, куда пропал Витас

Продюсер Сергей Пудовкин запустил объяснение, почему Витас не выступает в России. Об этом сообщает mk.ru.

В феврале 2024 года Витас отметил 45-летие. При этом артист отказался от пышного, публичного празднования. Кроме того, певец не стал устраивать сольный концерт в честь юбилея. Вот почему в Сети появились новости о завершении карьеры Витаса.

Продюсер Сергей Пудовкин опроверг подобные слухи. По его словам, Витасу хотелось бы выступить в России, но с новой программой, которая еще не готова.

«Он, наверное, сейчас не так широко представлен», — высказался продюсер.

Как выяснилось, певец не сидит без работы. На данный момент у него подписан контракт в Китае: там он задействован на двух больших проектах. Кроме того, Витас решил сосредоточиться на семье.

«Он один из самых нетусовочных артистов, к тому же мы стараемся заходить в правильные двери и соблюдать дресс-код даже дома», — резюмировал Сергей.

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