Молодая жена Петросяна стала жертвой заказной травли

34-летняя Татьяна Брухунова запустила в Сеть новость о заказной травле. Супруга Евгения Петросяна поделилась откровением в «Подкасте Маяковки».

Темой выпуска стали театральный этикет и жизнь актеров. Во время записи подкаста Татьяна не сдержалась и поделилась откровением. Как выяснилось, она много лет являлась жертвой заказной травли. Брухунова не стала уточнять, кто именно ей пытался испортить жизнь. Вместо этого она заявила, что благодарна недоброжелателям: их поступок сделал Татьяну добрее.

«Моя публичная травля длилась без малого пять лет. Сначала — проплаченные заказом, потом — по инерции. Сегодня я благодарна всем, кто меня оскорблял. Вы укрепили мою веру», — высказалась супруга юмориста.

Татьяна заявила, что она вынесла из данной ситуации урок. Теперь Брухунова обсуждает в публичном пространстве только то, что ей интересно.

«Не на потеху диванных критиков и неуравновешенных жен. Я буду говорить о том, что наполняет мою душу», — резюмировала знаменитость.

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