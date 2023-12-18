Дима Билан стал следующей жертвой мошенников после Александра Буйнова

Директор певца Александра Буйнова Сергей Пудовкин рассказал, что после неудачной попытки получить с него 10 тыс. долларов под видом исполнителя мошенники переименовали аккаунт и стали представляться артистом Димой Биланом. Они попросили некую сумму в криптовалюте.

Подробности приводит Газета.Ru.

Издание опубликовало скриншот переписки, где аферисты от лица Билана интересуются, нет ли у Пудовкина знакомых, у кого можно взять USDT (один из стейблкоинов, прим.). Тот ответил, что есть. Дальнейшие детали переписки не приводятся.

Известно, что перед этим мошенники вымогали у Пудовкина 10 тыс. долларов под видом Буйнова. Воспользовавшись телефоном артиста и зная информацию о расписании певца, они присылали видео, якобы, из самолета. Примечательно, что Буйнов на самом деле в тот момент летел в самолете в Хабаровск.

Эта переписка была передана полиции. Буйнов написал соответствующее заявление.

Ранее мы сообщали о мошенниках, действующих под видом певца, подробнее.