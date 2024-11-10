Одежда сильно прикрывает живот: беременная супруга Курбана Омарова раскрыла, из-за чего он ревнует

Беременная жена Курбана Омарова раскрыла, почему он ревнует.

Валерия продолжает в личном блоге делиться с подписчиками не только тем, как протекает ее жизнь в ожидании первенца, но и моментами из личной жизни.

В этот раз девушка опубликовала видео, где она выбирает наряд, который можно было бы надеть на прогулку. С этим ей помогает и сам Омаров. Он возмущался из-за внешнего вида жены, не сдерживая эмоций. По словам бизнесмена, выбранная Валерией одежда очень сильно прикрывает живот, поэтому не видно ее беременности, из-за чего такое нельзя надевать

Блогерша ответила, что уже все подписчики знают о ее положении и что она специально выбрала наряд, который все прикрывает. По этой причине реакция мужа не только удивила ее, но и рассмешила.

«Наступил шестой месяц беременности, мне кажется, мой живот уже виден всем, а вот Курбан другого мнения. Как думаете, это шутка или ревность?» — задалась вопросом Валерия.

Курбан также попросил супругу либо сменить образ, либо сделать лицо «пострашнее». После такого заявления подписчики девушки единогласны пришли к выводу о том, что Омаров действительно ревнует свою жену.

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