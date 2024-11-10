«А вы глаза свои разуйте»: Ксения Бородина жестко ответила хейтерам ее романа с Николаем Сердюковым

Отношения Ксении Бородиной и Николая Сердюкова до сих пор продолжают активно критиковать в Сети. Теперь телеведущую обвинили в том, что она «тащит» своего возлюбленного на праздник в женскую компанию. Знаменитость возмутило это высказывание, и она публично ответила хейтерам в личном блоге.

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» поделилась в соцсети кадрами со дня рождения подруги. Одного из пользователей возмутило то, что на празднике среди девушек присутствовал и участник реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николай Сердюков.

«Обязательно его тащить в женскую компанию постоянно?» — написал подписчик.

Ксения Бородина не стала молчать и резко ответила на критику. Телеведущая искренне не понимает, почему людям есть дело до жизни чужих людей.

«А вы глаза свои разуйте и еще раз пересмотрите сторис, мы сидели девочками весь вечер, Коля приехал в конце подарить цветы Карине и мне, чтобы сделать приятно. Если вам лишь бы убежать от своих мужиков из дома надо, то я обожаю проводить время вместе, но мы адекватные люди, и Коля вчера был с друзьями весь вечер, а потом приехал за мной. Да и какая вам разница до чужих посиделок, с утра в воскресенье если уже желчью брызгаете, только открыв глаза свои», — высказалась Ксения Бородина.

Знаменитость призналась, что уже «привыкла к хейту и зависти в свой адрес» и уже давно не обращает внимания на недоброжелателей. Ксения Бородина порекомендовала критикам пройти терапию.

«Интересно наблюдать за тем, как вас разрывает и триггерит от зависти и горечи. Лучше бы в терапию пошли и разобрались, почему чужая жизнь (личная жизнь, подчеркну) вам покоя не дает», — написала экс-ведущая «Дома-2», добавив, что критикующие ее люди «пусты и наполнены только злостью».

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина ответила на обвинения в пиар-романе с Николаем Сердюковым.