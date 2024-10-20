«Он и третьего ребенка бросит»: бывший муж Ксении Бородиной угодил в скандал после слов об отцовстве

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров снова оказался в центре скандала. В личном блоге бизнесмен опубликовал пост, посвященный отцовству, и нарвался на критику пользователей Сети.

Курбан Омаров поделился в соцсети архивным фото своих детей, 16-летнего Омара от союза с Аллой Воденко и 8-летней Теоны от брака с Ксенией Бородиной. Бизнесмен посвятил сыну и дочери пост в честь Дня отца, который в этом году отмечается в России 20 октября.

«Отец — это больше, чем просто защитник или наставник. Это тот, кто дает детям веру в себя, кто учит их находить свой путь. Но одновременно и сам учится у них — открытости, честности и безусловной любви. Каждый день, глядя на своих детей, я понимаю: они — это лучшее, что есть во мне. И именно ради них я стараюсь быть человеком, на которого они смогут положиться всегда, даже когда сами станут взрослыми», — написал Курбан Омаров.

Пользователей Сети возмутила новая публикация экс-супруга Ксении Бородиной. Многие считают, что пост предпринимателя — «показуха», поскольку, по словам телеведущей, он редко общается с дочерью.

«И это пишет Курбан?», «Ему бы в актеры, любую роль сыграет», «Показуха», «Всем женщинам детей сделал и ушел», «Сам себя не похвалишь… Он и третьего бросит», «А Ксюша говорит, что после развода вы только два раза проводили время с Теоной», — написали в Сети.

Однако нашлись и те, кто поддержал Курбана Омарова.

«Ксения не разрешает ему видеться с дочкой!», «Не слушайте никого. Люди умные все понимают, держитесь. Мы с вами и за вами следим и поддерживаем», — высказались подписчики.

Напомним, в мае этого года стало известно, что Курбан Омаров женился на своей избраннице Валерии. В августе девушка объявила о своей беременности.

Ранее мы писали о том, что Курбан Омаров раскрыл, что у них с женой родится сын.