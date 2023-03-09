«Одеваюсь как бомж и ругаюсь матом»: 32-летняя Ивлеева откровенно рассказала о предпочтениях

8 марта Настя Ивлеева отмечает не только Международный женский день, но и свое появление на свет. Вчера светской львице исполнилось 32 года, и в честь этого она написала откровенный пост, который моментально «взорвал» всю Сеть.

Ивлеева считается не только самой обеспеченной, но и самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Каждый шаг, каждое слово знаменитости всегда вызывает особый интерес у представителей СМИ, и нередко журналисты искажают высказывание Насти. Вот почему девушка заявила: ей, как публичному человеку, сложнее дается быть собой.

«Поправилась — бухает, похудела — наркоманка. Решают, кого любить, а кого — нет. Сегодня молодая, а завтра старая, и так без конца. Несмотря на поток пожеланий, я всегда была собой», — заявила светская львица.

Ивлееву часто осуждают за смелые наряды, нецензурные высказывания и отсутствие интеллекта, и телеведущей нашлось, что ответить на данные замечания.

«Хочу — играю в моду, а хочу — одеваюсь как бомж. Хочу — читаю всего Достоевского, а хочу — не знаю, кто написал роман "Отцы и дети". И мне все равно, нравится или не нравится кому-то, что я ругаюсь матом», — резюмировала Настя.

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Не менее интересна та история, в которой певица Слава рассказала о своих переживаниях в годовщину знакомства с экс-супругом. Знаменитость откровенно заявила: ей без любви очень трудно. Полное высказывание артистки смотрите здесь.