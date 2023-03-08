«Плохо без любви»: певица Слава обратилась к экс-супругу спустя 21 год после их знакомства

Конец 2022 года выдался для Славы не самым легкими. Тогда 42-летняя певица объявила о расставании с Анатолием Данилицким. Супруги долгое время были в браке, однако, что стало причиной разрыва отношений — артистка не стала уточнять. Вместо этого она вскользь обмолвилась, что устала терпеть «косяки» мужчины. Слава не скрывает: случившееся для нее крайне болезненно. Вот почему исполнительница хита «Одиночество» написала откровенный пост, в котором рассказала о важной для них дате с Анатолием.

Выяснилось, что 7 марта двадцать один год назад звезда познакомилась с Анатолием. Теперь, когда они разошлись, Слава признается: ей очень «плохо без любви». При этом 42-летняя женщина заявила, что очень устала от всех разбирательств с супругом, именно поэтому ей нужно «привести себя в порядок как в моральный, так и физический».

«Любовь, мы тебя ждем, давай уже быстрее! Все будет хорошо, девчата, с 8 марта нас», — написала знаменитость.

Кроме того, артистка добавила: из-за продолжительной депрессии она набрала лишний вес. Теперь Славе нужно принимать экстренные меры по возвращению в форму.

«Опять худеть. Как меня это бесит. Не люблю зал, люблю столовую», — резюмировала певица.

Ранее мы писали о том, что 42-летняя Слава удивила публику танцем в нижнем белье. К слову, подобный поступок крайне не понравился фолловерам, вот почему на артистку обрушился шквал критики. Подробности читайте в этой статье.