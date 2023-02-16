31-летняя Настя Ивлеева проводит романтические каникулы с 20-летним актером в Нью-Йорке

Настя Ивлеева рассталась с рэпером Элджеем еще в 2021 году, и с тех пор о новых романах блогера не было практически ничего известно. Телеведущая участвовала даже в реалити-шоу «Сердце Ивлеевой», в котором искала свою любовь, но с победителем у нее тоже ничего не сложилось. Однако, по всей видимости, 2023 год все-таки подарил артистке счастье в лице молодого начинающего актера.

С 20-летним Марком Эйдельштейном Настя познакомилась на съемках сериала «Монастырь». В нем у них было немало весьма пикантных и страстных постельный сцен, и после экранного романа отношения пары вполне могли выйти на новый уровень. Недавно Ивлеева вновь улетела в отпуск в США, но в этот раз вовсе не одна. На публикациях блогера все чаще стал мелькать Марк, и с ним она даже провела День святого Валентина.

14 февраля Настя отправилась в один из клубов Нью-Йорка в весьма откровенном наряде. На ней было красное белье, которое совершенно не скрывала прозрачная комбинация на бретельках. В этот же день артистка выставила и совместные снимки с Эйдельштейном, из-за чего поклонники стали еще активнее обсуждать возможный роман.

Отметим, что Марка называют «российским Тимоти Шаламе». Он сейчас активно набирает популярность, так что не исключено, что и Ивлеева поддалась обаянию молодого симпатичного актера, несмотря на разницу в возрасте. Тем более, что Настя тоже является одной из самых завидных невест России.

Ранее комик Сергей Орлов раскритиковал творческую деятельность Насти Ивлеевой.