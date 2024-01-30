«Очень жалко, что уехал»: Никита Михалков высказался об эмиграции Слепакова*

Известный режиссер Никита Михалков рассказал о симпатии к личности комика Семена Слепакова* (признан в РФ иноагентом), назвав его талантливым человеком. Его слова приводит ТАСС.

«Мне, кстати, очень жалко, что уехал Слепаков. Он талантливый человек. Его картина «Домашний арест» замечательная, это современный Гоголь», - заявил Михалков.

Кинематографист отметил, что никогда не дружил с юмористом, однако всегда относился к нему с симпатией. Он подчеркнул, что звезде Comedy Club вряд ли удастся реализовать себя, находясь в эмиграции. Михалков заверил, что если бы Слепаков* признал свои ошибки и вернулся на Родину, то он смог бы с ним сотрудничать.

«Возможно, поняв Слепакова*, я бы с ним работал. Но поняв его. А с ездящими туда-обратно - нет», - заключил народный артист России.

Ранее Никита Михалков сообщил, что аналог «Оскара» нужно провести в 2024 году.

Также Михалков поделился мнением, что певица Алла Пугачева не вернет свой статус в случае возвращения в Россию.

*(признан в РФ иноагентом)