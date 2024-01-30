Никита Михалков заявил, что аналог «Оскара» нужно провести в 2024 году

Работу Евразийской киноакадемии и провести ее премию, которая станет аналогом «Оскара», лучше всего в этом году. Об этом в интервью ТАСС заявил народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков.

«От Союза кинематографистов мы дали свои предложения по регламенту, ждем. Идеальный вариант [вручать премию] был бы — в этом году, по крайней мере, создать эту академию и начать работу», — отметил режиссер.

Напомним, весной 2022 года Никита Михалков выступил с предложением создать Евразийскую киноакадемию и учредить ее премию, которая должна стать аналогом «Оскара». Режиссер считает, что создание киноакадемии и кинопремии необходимо прежде всего для «развития евразийского пространства».

Ранее сообщалось о том, что Никита Михалков назвал режиссера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жору Крыжовникова лучшим на сегодняшний день. Председатель Союза кинематографистов РФ охарактеризовал его как «серьезного, думающего и очень профессионального».