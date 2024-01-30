Режиссер Никита Михалков объяснил, что будет с Пугачевой, если она вернется в РФ

Народная артистка СССР Алла Пугачева в 2022 году покинула Россию вместе со своим мужем и детьми. Неоднократно ходили слухи, что она может вернуться на Родину. Но режиссер Никита Михалков уверен: после этого она вряд ли займет то место, которое у нее здесь было.

Председатель Союза кинематографистов РФ считает, что Пугачева никогда не вернется к прежнему положению.

«Никогда. То же место, которое она занимала, она не займет никогда. Если она будет продолжать жить в стране Рублевка или в стране Жуковка, или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было», — цитирует режиссера ТАСС.

Никита Михалков добавил, что россияне спокойно смогут обойтись без Пугачевой. Однако он допустил, что, возможно, будет работать с вернувшимися в РФ артистами, но только в одном случае: если они переосмыслили ситуацию. В качестве примера режиссер привел Ирину Горбачеву, которая поменяла свои политические убеждения. По его словам, актриса честно рассказала о том, что с ней произошло за время отъезда из страны, и как она изменилась.

«Я готов с ней работать. Я готов работать с людьми, которых я пониманию и уважаю», — добавил он.

Ранее Никита Михалков ответил Собчак, обвинившей его в «доносе» президенту о «голой» вечеринке. Подробности читайте в этом материале.