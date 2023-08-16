«Очень волнительно»: дочь тяжелобольной Заворотнюк отправилась к священнику

27-летняя Анна Заворотнюк сообщила, что готовится стать крестной мамой. Об этом информирует издание kp.ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

Близкая подруга Анны предложила ей стать крестной мамой для ее дочери. Наследница Анастасии Заворотнюк ответственно подошла к этому вопросу, вот почему она отправилась на собеседование к батюшке. Только после личного разговора священник решит, может ли Анна стать крестной.

«У меня такое впервые, и мне очень волнительно», — высказалась Заворотнюк.

Напомним, что совсем недавно Анна вернулась из ОАЭ в Россию. Дочка известной актрисы провела там почти полгода. По словам знаменитости, сейчас в Дубае невозможно находиться из-за наступившей жары. Вот почему она решила провести остаток лета в прохладной Москве.

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