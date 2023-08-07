Погрязшая в долгах перед налоговой Анастасия Заворотнюк осталась без денег

Налоговая служба заблокировала счета тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк. Причиной стало неисполнение требования об уплате задолженности. Общая сумма долгов перед государством звезды «Моей прекрасной няни» составляет 169 тысяч 609 рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал Звездач.

По информации источника, решение о полной или частичной приостановке операций по счетам артистки уже было принято, а это значит, что она на данный момент не может пользоваться своими средствами. Впрочем, сама Анастасия долгое время не распоряжалась деньгами из-за своего состояния здоровья. Вот уже несколько лет за бюджет семьи отвечает ее супруг фигурист Петр Чернышев. Именно он оплачивает лечение жены, а также содержит дом и свою маленькую дочь.

Примечательно, что о финансовых трудностях у Заворотнюк начали говорить довольно давно. Так, например, еще в конце июня появилась информация, что актрису внесли в «черный список» ФНС. Дело даже взяли под контроль судебные приставы. Однако официального ответа от близких и представителей Анастасии не поступало.

Сам же Чернышев говорить с журналистами по поводу своего финансового положения и семьи отказывается. Не стал он комментировать и то, что ему не дали роль в новом шоу фигуристки Татьяны Навки, хотя именно ее проекты приносят ему наибольшую прибыль. Однако супруга Дмитрия Пескова заверила фанатов, что Петр по-прежнему сотрудничает с ней, просто у него сейчас в приоритете стоит именно семья, а не работа.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь после долгого затишья и объяснила свою пропажу.