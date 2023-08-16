Хирург из Голливуда отменил пластическую операцию Виктории Бони за 24 млн рублей. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог телеведущей.

По словам Виктории, она хотела сделать «лисьи глазки», как у модели Беллы Хадид. Ради этого знаменитость нашла хирурга, который проводил операцию зарубежной звезде. За свои услуги специалист потребовал 24 млн рублей. Боня, не раздумывая, согласилась на условия врача и начала подготовку к предстоящей манипуляции.

На этот раз телеведущая вновь вышла на связь и сообщила, что операция не состоится. Дело в том, что доктор изменил свое решение и отказался от сотрудничества. В чем причина подобного поступка — Виктория не стала уточнять.

«У меня стресс. Моя поездка отменяется. Я не еду в Америку», — с досадой заявила Боня.

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