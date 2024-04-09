«Очень внешне изменился»: Евгений Кунгуров после волны популярности стал другим человеком

Певица Нина Шацкая заявила, что Евгений Кунгуров резко изменился 10 лет назад. По ее словам, с приходом на эстраду артист сильно похудел и изменил стиль. Об этом она сообщила в беседе с mk.ru.

Заслуженная артистка Россия была давно знакома с певцом и работала с ним еще до популярности. Она не замечала мужчину в депрессивных настроениях, по ее словам, он был «солнечным» человеком.

Но 10 лет назад звезда неожиданно изменился. Женщина вспоминает, что он начал элегантно одеваться и стал «денди».

«Потерял большой вес, очень внешне изменился. Но что происходило в нем, что предшествовало такому полному перевоплощению, непонятно», – призналась Нина.

Некоторые СМИ писали, что у артиста могли быть проблемы с алкоголем. Шацкая отметила, что не видела мужчину в подобном состоянии. Она уверена, что в последнее время он не пил.

Певица призналась, что Кунгуров был отзывчивым и очень добрым человеком. Она не понимает, как подобное могло произойти с таким светлым человеком. Тем более, что исполнитель был востребован.

Напомним, что о смерти звезды стало известно вечером 8 апреля. Его тело нашли у дома. Тревогу подняла жена артиста, которой она незадолго до этого отправил странное сообщение.

Ранее мы писали о том, что отец Евгения Кунгурова пообщался с журналистами на тему смерти сына. Мужчина признался, что у наследника была «страшная болезнь».