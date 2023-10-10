«Очень тяжело»: убитая горем Боня сообщила о смерти близкого человека

43-летняя модель Виктория Боня сообщила о гибели близкого человека. Об этом информирует издание «7Дней.ru» со ссылкой на личный блог знаменитости.

После перенесенной пластики лица Виктория стала реже выходить на связь, ссылаясь на тяжелую реабилитацию. Спустя время поклонники заметили, что Боня насовсем отказалась от соцсетей. Модель вышла на связь с подписчиками и прокомментировала ситуацию.

По словам знаменитости, сейчас она переживает тяжелый период. Дело в том, что в результате трагедии Виктория потеряла близкую подругу. Девушка, совершая восхождение, погибла в горах. Вместе с ней умерли еще три человека. Боня призналась, что ей трудно смириться с этой потерей.

«Это были люди, с которыми я ходила в горы. Это была подруга, с которой мы побывали за последний год в пяти странах. Очень тяжело сейчас что-то постить», — высказалась знаменитость.

Ранее мы писали том, что 43-летняя модель Виктория Боня заморозила яйцеклетки после пластики лица. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что мама Константина Меладзе отреагировала на продажу его дома за 350 млн.