«Хочу сыночка»: перенесшая пластику лица Боня станет мамой во второй раз

43-летняя Виктория Боня заморозила яйцеклетки после пластики лица. Об этом сообщает Telegram-канал Dark Voice со ссылкой на личный блог телеведущей.

В соцсети Виктория рассказала о своем нахождении в Москве. Знаменитость прилетела в Россию и посетила клинику для проверки здоровья. Помимо этого, Боня решила заморозить яйцеклетки. Как выяснилось, телеведущая мечтает стать мамой во второй раз и родить сына.

43-летняя Виктория осознает всю трудность задуманного. Дело в том, что подобную процедуру делают до 35 лет. Однако Боня надеется, что правильный образ жизни позволит ей вновь ощутить радость от материнства.

«В моем возрасте, конечно же, это уже последний шанс, так как обычно процедуру делают до 35 лет. Если все пройдет хорошо, то хочу в будущем еще сыночка», — поделилась откровением Боня.

Напомним, что недавно Виктория перенесла пластику лица в США. Телеведущая заявила о готовности показать новую внешность за полмиллиона долларов. Подробности смотрите в этой статье.