«Ей было безумно больно»: ведущая «Дома-2» высказалась о смерти Либерж Кпадону

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева прокомментировала сообщения о смерти бывшей участницы проекта Либерж Кпадону. Ее слова приводит mk.ru.

По словам ведущей, появившаяся в СМИ информация о смерти Кпадону является правдой. При этом она отметила, что скончавшаяся девушка никогда не жаловалась на здоровье, вследствие чего никто не догадывался о каких-то проблемах. Ермолаева отметила, что Кпадону всегда удивляла окружающих своей энергией и целеустремленностью.

«Я всегда восхищалась ее трудолюбием. Она очень хорошо пела, она была лучшей из участников в плане достижения целей. <…> Я помню, мой муж приезжал на проект и ставил дорожку из гвоздей для участников, она была первой, кто прошла ее. Ей было безумно больно, это был сложный путь, но я помню, она действительно поставила цель и достигла ее. Девчонка очень талантливая, её всегда в пример ставили», - поделилась Ермолаева.

Помимо этого, ведущая «Дома-2» уточнила, что девушка очень хотела семью и детей, поэтому регулярно расстраивалась из-за отсутствия любимого человека и наследников.

Напомним, о смерти Либерж Кпадону стало известно накануне. Экс-участницу «Дома-2» обнаружили мертвой в собственной квартире. Ее труп пролежал там 41 день. Новость о смерти знаменитости подтвердила Алиана Устиненко.

Позднее соседка Либерж Кпадону по палате рассказала о последних днях ее жизни.