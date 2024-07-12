«Очень сложно продать»: почему Пугачева не может избавиться от замка в России

Риэлтор Алина Правоторина заявила, что замок Аллы Пугачевой нереально продать за любые деньги. Об этом сообщает aif.ru.

После отъезда из России певица безуспешно пытается продать замок в Грязи. Она снизила стоимость в несколько раз, но найти покупателей так и не получилось. Риэлтор считает, что на сегодняшний день дом Пугачевой нереально продать. Ни в России, ни за рубежом нет желающих приобрести «нечто экзотическое».

«Это не элитные земли, простая деревня, рядом стоят домики, среди которых находится это огромное сооружение. Когда обеспеченные люди строят нечто экзотическое на свой вкус, потом это бывает очень сложно продать, ведь найти еще одного человека с такими же вкусовыми пристрастиями проблематично», — высказалась Алина.

Также эксперт отметила, что загородная недвижимость требует постоянного ухода: ремонт, уборка дома могут обходиться в миллион рублей в месяц.

Ранее соседка Аллы Пугачевой рассказала, что в замке певицы в Грязи живет обслуживающий персонал. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 75-летнюю певицу Аллу Пугачеву заметили с подросшим сыном Гарри на улице Юрмалы.