75-летнюю певицу Аллу Пугачеву заметили с подросшим сыном Гарри на улице Юрмалы

75-летнюю певицу Аллу Пугачеву заметили с сыном Гарри на улице Юрмалы. Telegram-канал Светский хроник опубликовал кадры с прогулки звездного семейства.

В Сети появился ролик, на котором запечатлены Алла Пугачева и ее сын. Они шли по туристической улице Юрмалы. Для выхода в свет певица выбрала свободную футболку, белые шорты и кроссовки. Ее образ дополнили солнечные очки. Пользователи Сети отметили постаревший вид певицы и ее «шаркающую походку».

Гарри отдал предпочтение спортивному стилю. Он был в широких джинсах, длинной толстовке, футболке и кроссовках. По кадрам заметно, как вырос мальчик, который уже одного роста с Пугачевой.

Ранее актриса Яна Поплавская предложила написать слова Аллы Пугачевой на ее же могиле. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что названо условие для признания Аллы Пугачевой иноагентом.