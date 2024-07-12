«Уже совсем как местные»: кто проживает в замке Пугачевой после ее отъезда

Соседка Аллы Пугачевой рассказала, что в замке певицы в Грязи живет обслуживающий персонал. Об этом сообщает aif.ru.

Жительница деревни Грязь вспомнила, как раньше супруг Пугачевой катался по улицам на велосипеде. Однако после отъезда звездного семейства в Грязи никто из знаменитостей не появлялся. Более того, сейчас в замке проживает обслуживающий персонал: охрана, садовники и уборщицы.

«Ходят по деревне уже совсем как местные. Дорогих машин мы здесь давно не видели, приезжают иномарки попроще», — высказалась соседка Пугачевой.

Другая жительница деревни отметила, что раньше в замок раз в месяц приезжала клининговая фирма. Однако теперь порядок в доме поддерживается «своими силами».

«Раз в месяц приезжала фирма, человек 15 выходили из автобуса со своими пылесосами, щетками, швабрами и отправлялись наводить чистоту в замке», — резюмировала женщина.

Ранее 75-летнюю певицу Аллу Пугачеву заметили с подросшим сыном Гарри на улице Юрмалы. Подробности читайте в этой новости.