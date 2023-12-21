«Очень сложно»: Ольга Бузова заявила, что ее утомляет уход за своей внешностью

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась подробностями ухода за собой. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам артистки, быть красивой и постоянно ухаживать за собой достаточно сложно. Она добавила, что этот процесс может утомлять.

«Вообще, быть девушкой очень тяжело. Очень сложно! Это маникюр, педикюр, укладка, наряды — все это в диком темпе», — призналась Бузова.

Звезда отметила, что иногда устраивает себе дни без макияжа, чтобы дать коже возможность отдохнуть от косметики и «задышать полной грудью». При этом артистка выразила уверенность, что и без косметики прекрасно выглядит.

«Конечно, это все прекрасно, красиво, но это утомляет», — заключила певица.

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