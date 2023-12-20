«Ухожу босиком»: Ольга Бузова разделась прямо на сцене и выругалась матом

Певица Ольга Бузова разделась на сцене модной премии и выругалась матом, об этом сообщает Super.ru.

Ольга Бузова стала звездой вечера премии телеканала FASHION TV RUSSIA — Fashion New Year Awards 2023. Она победила сразу в двух номинациях: «фэшн-телеведущая» и «икона стиля».

Однако вручение наград на сцене обернулось скандалом. Когда певице дали микрофон, она заявила, что ей неудобно носить вечернее платье. В тот же момент она начала по очереди снимать предметы своего образа. Первыми на сцену упали черные перчатки.

«Вы думаете в этом платье удобно ходить? Во-первых, перчатки. В них неудобно, потому что не могу держать телефон», — заявила она.

При этом в речи Бузовой проскакивали матерные слова, которыми она охарактеризовывала некоторые из вещей. Затем знаменитость скинула кейп, заявив, что он натирает подмышки. А в конце Бузова сняла каблуки и объяснила, что хочет, чтобы ее унесли со сцены на руках.

«О чем на самом деле я мечтаю сейчас, это чтобы меня кто-то взял на ручки и отнес домой! Как всегда, снова все могу сама, босиком ухожу одна со сцены», — добавила Бузова.

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