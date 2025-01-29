64-летняя Екатерина Андреева появилась на премьере спектакля в молодежном образе. Об этом сообщает Woman.ru.

В Москве состоялась премьера спектакля «Щастье!» Аллы Сигаловой. Мероприятие посетили Марина Зудина, Игорь Цвирко, Олег Рой, Софья и Константин Эрнст, а также Екатерина Андреева. Для выхода в свет телеведущая выбрала молодежный образ, отдав предпочтение розовому пиджаку, футболке, свободным серым джинсам, кроссовкам и сумке. Андреева распустила волосы и надела жемчужный чокер.

Отметим, что Екатерина — редкий гость светских мероприятий. Ее сопровождал художник-постановщик Большого театра Иван Складчиков.

Ранее Екатерина Андреева устроила скандал из-за Анастасии Волочковой. Подписчики увидели ее фото в бане и не удержались от сравнения с балериной. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 59-летнюю актрису Марину Зудину с трудом узнали на премьере спектакля «Щастье!».