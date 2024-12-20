«Очень сильно завралась»: Собчак публично высмеяла Алсу после ее слов о заказных статьях

Ксения Собчак заявила, что певица Алсу «завралась» после громкого развода. Журналистка поделилась мнением в Telegram-канале.

В личном блоге Алсу высмеяла экс-супруга и его адвоката, которые, по ее словам, распространяют фейковые новости и делают заказные статьи. Она назвала поведение Яна Абрамова и Александра Добровинского «цирком». Собчак осудила артистку, у которой «снова все врут». Журналистка намекнула, что в словах Алсу тоже нет правды.

«Тем временем у Алсу снова все врут. Все это, конечно, выглядит так, что похоже очень сильно завралась сама Алсу», — высказалась знаменитость.

При этом Собчак не стала уточнять, в чем именно солгала певица.

Фолловеры посчитали, что Алсу отказала Ксении в интервью, поэтому та ее публично высмеяла.

«Ксения Анатольевна, вы-то куда? Она вам в интервью отказала?» — написали пользователи Сети.

Ранее адвокат экс-мужа Алсу ответил на ее обвинения в заказных статьях. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 41-летняя певица Алсу назвала слова рэпера Natan о любви к жене «манипуляцией».