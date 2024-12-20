«У госпожи Абрамовой мания величия»: адвокат экс-мужа Алсу ответил на ее обвинения в заказных статьях

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал слова певицы Алсу о том, что экс-муж заказывает статьи в СМИ. Он заявил, что никто этим не занимается, а артистке мерещатся заговоры, так как у нее мания величия.

Ответ Алсу звездный юрист опубликовал в своем Telegram-канале. Он дал понять, что ни он, ни Абрамов не пытаются запятнать имя артистки. Более того, по его словам, он получил от бизнесмена четкие указания — не обижать его бывшую супругу. Однако по какой-то причине певица в это не верит.

«Что бы сегодня и кто бы сегодня не написал о его бывшей супруге, будь то желтая, белая или розовая пресса — Алсу Релифовна считает и, очевидно, еще долго будет считать, что это все заказные статьи ее бывшего мужа. К сожалению, у госпожи Абрамовой мания величия», - заявил Добровинский.

По словам юриста, сейчас ему постоянно звонят журналисты с просьбой рассказать о личной жизни Алсу, так как ему якобы известно, что у нее есть новые отношения. Но он не будет ничего раскрывать, так как сама певица продолжает все отрицать.

Ранее Алсу обратилась к бывшему мужу и посоветовала ему больше не обижать женщин.