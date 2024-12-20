41-летняя певица Алсу назвала слова рэпера Natan о любви к жене «манипуляцией». Артистка отреагировала на обращение музыканта в соцсети.

В личном блоге рэпер опубликовал фрагмент из нового интервью о жене и заявил, что намерен спасти отношения и вернуть доверие возлюбленной. По словам артиста, он осознает, что причинил избраннице много боли.

«Я не молю о прощении. Слова без действий пусты и безнадежны. Ты — лучшее, что было в моей жизни, и это лучшее однажды я чем-то заслужил», — высказался музыкант.

Алсу отреагировала на слова коллеги, назвав их «манипуляцией». По мнению знаменитости, рэперу надо действовать, чтобы спасти семью, а не писать посты.

«Слова без поступков — это манипуляция. Теперь надо действовать», — написала Алсу.

К слову, с мнением певицы согласились многие фолловеры, в том числе и Айза, которая заявила, что «любовь — это действие».

Ранее Алсу посоветовала бывшему мужу Яну Абрамову перестать обижать женщин. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что адвокат экс-мужа Алсу ответил на ее обвинения в заказных статьях.