«Очень рада!»: Александр Ревва сделал щедрый подарок матери на 70-летие

Шоумен и певец Александр Ревва подарил матери на день рождения 100 тысяч рублей. Об этом директор артиста рассказал в беседе с aif.ru.

Недавно юморист побывал в курортном городе Сочи, где стартовала его первая работа в КВН. В то же время у матери Реввы был юбилей, она отмечала 70-летие. Комик лично поздравил родительницу с такой датой, подарив ей роскошный букет, крупную сумму денег и отдых на Красной поляне.

«Любовь Николаевна очень рада и счастлива приезду сына!», – отметил Никита Коннов, директор шоумена.

В июле этого года Александр Ревва признавался, что никогда не делал пластических операций. Он утверждает, что просто активно пользовался методом визуализации.

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