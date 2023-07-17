«Я самый красивый»: Александр Ревва раскрыл правду о пластических операциях

Российский актер и певец Александр Ревва, также известный под сценическим именем Артур Пирожков, признался, что никогда не делал пластических операций. Как утверждает сам артист, он активно пользовался методом визуализации. Он всегда представлял, что выглядит хорошо, и вселенная его услышала.

«Я просто придумал, что я самый красивый. И все, пространство начинает тебя менять», - рассказал Александр Ревва в эфире VK-шоу «Кстати».

Артист настоятельно рекомендует всем женщинам изменить отношение к себе и своему телу. Он уверен, если каждый день подходить к зеркалу и говорить себе комплименты, внешность начнет меняться в лучшую сторону.

Кроме того, по словам Александра Реввы, важно быть уверенным в своей внутренней красоте.

«Расслабься и представь, что ты не внешне красив, а внутри. Вот! Уверенный в том, что красив», – подчеркнул он.

Ранее мы писали, что блогер Евгений Понасенков* (признан иноагентом на территории РФ) во время интервью с Ксенией Собчак сравнил ее с «пьяным прокурором на кухне».

*признан иноагентом на территории РФ