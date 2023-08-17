«Я была возмущена»: какой поступок Анастасии Волочковой отдалил ее от дочери

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова призналась, что однажды сорвалась на свою дочь и до сих пор сожалеет об этом. О давнем случае она рассказала в интервью для шоу «Не Пруст».

Так, некоторое время назад в доме Волочковой отключили воду на несколько часов. Ее дочь с подругами пошла мыться и не закрыла кран, из-за чего случился настоящий потоп.

«Залита была комната на первом этаже, все было в таком ужасе, плавал ковер. Я была очень сильно возмущена, потому что только сделала ремонт», – пояснила балерина.

Она накричала на девочек, заставив их срочно все убирать. Дочка Волочковой тогда сильно расстроилась, а сама Анастасия отмечает, что ей все еще стыдно за эту ситуацию.

Оказывается, Ариадна попыталась «замести следы» до того, как мама заметила потоп, только вот использование полотенец и пледов не порадовало возмущенную звезду.

Ранее мы писали, что телеведущая Алена Жигалова съела на камеру морскую свинку, после чего зрители обвинили ее в жестокости.

А теперь давайте выберем худшего мужа по фотографии.