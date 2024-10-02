«Очень похожа на Алсу»: Ян Абрамов завел роман с 20-летней девушкой

Бывший муж Алсу Ян Абрамов завел роман с 20-летней девушкой. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным СМИ, после развода Абрамов увлекся «молодой девочкой» из состоятельной семьи. Инсайдер отмечает, что бизнесмен не жалеет на нее денег: девушка летает на частных самолетах и носит вещи от элитных брендов.

При этом инсайдер утверждает, что новая возлюбленная и Анастасия Решетова — не единственные «увлечения» Яна: у него есть целый «гарем» из «девочек», похожих внешне на Алсу.

«У нее есть арабские корни, она очень похожа на Алсу. По словам его новой девушки, Ян не жалеет на нее денег. Она летает только на частных самолетах, он ей тоннами дарит вещи от «Шанель». Но она и Решетова — не единственные в его «гареме». Там много у него дам. И все просто «клоны» Алсу, все девочки похожи между собой», — заявил источник.

Отметим, что сама Алсу не комментировала слухи о новой спутнице Яна.

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