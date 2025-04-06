«Очень нежные родители»: Елизавета Боярская раскрыла секрет воспитания детей от Максима Матвеева

Елизавета Боярская рассказала о взаимоотношениях с детьми от Максима Матвеева и раскрыла секрет воспитания.

Звездная пара воспитывает двоих сыновей в браке: 13-летнего Андрея и 6-летнего Григория. Елизавета не скрывает, что последнее время старается больше проводить время со своей семьей, чтобы быть рядом с наследниками.

По словам Боярской, они с супругом делают все для того, чтобы жизнь детей была спокойной, из-за чего они стараются жить просто, несмотря на большую поплярность. Кроме того, сыновья Елизаветы и Максима не стремятся к тому, чтобы стать знаменитыми, а даже избегают камер и журналистов.

Актриса сообщила, что они с мужем нежные родители, которые любят обниматься с детьми и проводить с ними время как дома, так и за его пределами.

«Мы с Максимом вообще очень нежные родители. И мне очень нравится, что наш старший сын Андрей, которому уже 13 лет, не перестает быть тем ребенком, который позволяет себя обнимать. Мы с семьей любим посидеть вечером на диване, поиграть в настольные игры, посмотреть кино, отправиться в какую-то поездку или просто на прогулку. И всегда составляем план, чем займемся на школьных каникулах», — разоткровенничалась Боярская в беседе с изданием HELLO!

Ранее мы писали о том, что актриса Елизавета Боярская рассказала о вине женщин в изменах мужчин.

Также сообщалось, что Михаил Боярский признался, что не стал бы сниматься в авторском кино.