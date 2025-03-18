Актриса Елизавета Боярская рассказала о вине женщин в изменах мужчин

Актриса Елизавета Боярская высказалась о вине женщин в изменах мужчин. В беседе с журналистами на премьере сериала «Опасная близость» артистка заявила, что представительницы прекрасного пола должны быть внимательными к своим избранникам, чтобы у них не возникло желания уйти. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

17 марта в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера сериала «Опасная близость», главную роль в котором исполнила Елизавета Боярская. Актриса появилась на красной дорожке в черном шелковом платье с корсетом и с длинным шарфом в тон. На примере своей героини дочь Михаила Боярского показала, как легко может разрушиться семейная жизнь.

«Моя героиня, безусловно, виновата в том, что такая ситуация произошла. Она была невнимательна к мужу, жила своей жизнью, была занята выстраиванием своей безупречной карьеры. Когда мы стремимся к бесконечной безупречности, пытаемся переделывать своих близких, пытаемся сделать свою жизнь красивой, яркой картинкой — это всегда чревато тем, что может начать разрушаться изнутри», — заявила Елизавета Боярская.

Именно поэтому, по мнению знаменитости, мужья начинают изменять своим женам. Елизавета Боярская призвала женщин быть внимательными к своим партнерам и чаще разговаривать друг с другом, обсуждая все недопонимания.

«Мне всегда хочется в жизни сохранить максимальную естественность, открытые доверительные отношения с членами своей семьи. Когда есть обиды, нужно говорить о них», — отметила артистка.

Напомним, сама Елизавета Боярская состоит в браке с Максимом Матвеевым с 2010 года. У актеров двое сыновей — 12-летний Андрей и 6-летний Григорий. Актриса признается, что стремится уделять детям как можно больше внимания и каждый вечер общается с ними. В этом, по ее мнению, кроется секрет здоровых отношений в семье.

Ранее мы писали о том, что Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской. Актер поздравил жену с днем рождения со словами: «Хорошо, что мы нашлись!».