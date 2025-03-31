Актер Михаил Боярский признался, что не стал бы сниматься в авторском кино. Об этом сообщает ТАСС.

В новом интервью актер признался, что не стал бы работать с независимым режиссером. Боярский назвал себя «человеком другой эпохи», у которого отличаются взгляды на профессию от современных артистов.

Также он уточнил, что ему не очень интересно авторское кино.

«Мы разные люди, я человек совершенно другой эпохи. У меня другие представления, я любитель БДТ, Георгия Товстоногова, Олега Ефремова, Павла Луспекаева, Сергея Юрского и т.д. Я человек другой эпохи, и мне это уже не очень интересно», — высказался Боярский.

По мнению знаменитости, на сегодняшний день кинематограф находится в бедственном состоянии. Боярский, будучи консерватором, предпочитает классические произведения.

«К сожалению, на мой взгляд, театр и кино захлестнула рафинированная режиссура. Я предпочитаю классические произведения, я консерватор», — резюмировал он.

Ранее актер Михаил Боярский заявил, что не намерен сокращать концертную деятельность. Подробности читайте в этой новости.