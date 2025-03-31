«Очень гадко и мерзко»: в Сети раскритиковали Кудрявцеву после ссоры с Азизой в эфире ТВ

Лера Кудрявцева столкнулась с критикой после конфликта с Азизой на шоу «Суперстар!». Фолловеры раскритиковали телеведущую под ее последним постом.

В финале шоу Лера угодила в скандал. Кудрявцева на всю страну объявила, что Азиза звонит ей по ночам из-за низких оценок. Пользователи Сети назвали поведение телеведущей «бестактным»: они указали, что Азиза старше Леры и та не могла «отчитывать» певицу. Также россияне отметили, что Кудрявцева устроила «разборки» в эфире ТВ, а не за кулисами шоу.

«Я считаю недопустимым так бестактно отчитывать 60-летнюю талантливую женщину на всю страну. Это было мерзко. Я всегда смотрела эти шоу, но сейчас испытываю отвратительное послевкусие. Очень гадко, очень. Разборки нужно устраивать за кулисами, а не выносить все это на всеобщее обозрение», — написали россияне.

Также пользователи Сети считают, что Лера смотрится органично в роли телеведущей, но не члена жюри.

Сама знаменитость не ответила на критику.

Ранее Наташа Королева после скандала на шоу «Суперстар!» поделилась кадрами из гримерки. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Азиза отреагировала на проигрыш и упреки Кудрявцевой на шоу «Суперстар!».