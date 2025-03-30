«Так опозорить Азизу»: Наташа Королева попыталась отшутиться после скандала в шоу «Суперстар!»

Певица Наташа Королева после громкого скандала в финале шоу «Суперстар!» на НТВ вышла на связь в личном блоге и показала, что происходило за кулисами телепроекта. При этом она попыталась перевести все в шутку.

Один из подписчиков поинтересовался у исполнительницы хита «Желтые тюльпаны», смогла бы она как Лера Кудрявцева на всю страну рассказать о закулисных интригах.

В ответ Королева показала, как сидит в гримерке и ест выпечку. Она также опубликовала фрагменты финального выпуска шоу и награждение победительницы Ксении Георгиади.

«Спасибо, «Суперстар!», за яркие неповторимые эмоции! Спасибо Вадику Такменеву за бесценный опыт в роли ведущего, рядом с тобой мне было очень комфортно и уютно! До новых встреч! Уже скучаю, а вы?» — написала Наташа, проигнорировав произошедший на ее глазах скандал.

После этого в комментариях у Королевой появились недовольные зрители «Суперстар!», которые выразили уверенность в том, что лидер проекта певица Азиза проиграла из-за Леры Кудрявцевой.

«Лера бестактная женщина, так опозорить Азизу. Если что-то не нравится, скажи один на один. Я с таким удовольствием смотрела эту передачу, но в конце Лера все испортила», - отметили поклонники.

Многие также встали на сторону Азизы и подчеркнули, что жюри засудили певицу из-за сложного характера, но должны были оценивать творчество.

«У Азизы украли победу... Ее финальное выступление не было на 5 баллов... Вы человека судили или артиста?»; Вы хотели ее утопить, унизить на всю страну, сделать так, чтобы она пожалела, что снова вышла на сцену?» - обратились пользователи к продюсерам проекта и потребовали устроить народное голосование.

Ранее сообщалось, что телеведущая Лера Кудрявцева устроила скандал в финале шоу «Суперстар!». Она публично обвинила участницу проекта Азизу в запугивании членов жюри и съемочной группы. По словам Леры, певица писала ей и другим участникам съемочного процесса в три часа ночи. В частности, после одного из выпусков Азиза отправила телеведущей сообщение со словами «Лера Кудрявцева, ты Бога оскорбила». У одного из операторов артистка ночью требовала видео с выступления, заверив, что он не будет спать, пока она не получит желаемое.

В итоге Азиза получила три единицы за свое финальное выступление, и только один член жюри поставил ей двойку. Таким образом, певица из лидера шоу переместилась на третье место. Заслуженная победа в телепроекте досталась Ксении Георгиади.