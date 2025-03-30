«Бог украл мое сердце»: Азиза отреагировала на проигрыш и упреки Кудрявцевой в шоу «Суперстар»

В последнем выпуске шоу «Суперстар» разразился скандал. Певица Азиза, которая лидировала в проекте, получила низкие оценки от жюри. Лера Кудрявцева заявила, что звезда угрожала съемочной группе, назвав ее поведение неподобающим. В итоге победа ушла Ксении Георгиади. Исполнительница хита «Все или ничего» отнеслась философски к этой ситуации.

60-летняя артистка напомнила, что музыка — ее предназначение. Азиза окончила консерваторию по классу «фортепиано» и занимается творчеством уже 45 лет.

Певица не жалеет о времени, проведенных на проекте. Звезда приняла проигрыш и абсолютно философски относится к сложившейся ситуации.

«Бог украл мое сердце и подарил мне свое. Можно назвать как угодно: Бог, Иисус Христос, Аллах, Будда, Лакшми Нараяна, Вселенная, Святой Дух. Но то, что есть выше нас, нельзя понять умом, его можно только почувствовать сердцем», — пояснила Азиза в разговоре StarHit.

После финального выпуска проекта артистка начала по-другому смотреть на себя, окружение. В итоге певица выразила уверенность, что, если бы большинство разделяло ее мнение, на Земле был бы рай.

Напомним, критик Сергей Соседов занял позицию Азизы. Он посчитал, что жюри несправедливо поступило по отношению к артистке.