Марию Погребняк и Алану Мамаеву задержала полиция в Китае

Блогер Мария Погребняк рассказала о неприятной ситуации, которая произошла с ней на съемках шоу «Сокровища императора» в Китае.

Девушка выполняла задание вместе с напарницей Аланой Мамаевой, в ходе которого им необходимо было узнать у случайных прохожих как пройти к указанной в эстафете точке, так как картой пользоваться было запрещено.

При этом одному из местных жителей девушки показались подозрительными, и он вызвал полицию. В итоге девушек задержали и доставили в участок.

«Благо, что мы вернулись на Родину. Так как на несколько лет мы могли бы задержаться в Китае», - написала Погребняк в своем блоге.

Она также рассказала о серьезных травмах, полученных во время съемок, с которыми продолжать участие в шоу было уже невозможно.

«Вы увидите наше разочарование, подавленность, усталость, полицейский участок», — заключила Погребняк.

Ранее мы сообщали, что Мария Погребняк родила троих детей в браке с футболистом Павлом Погребняком. В этом году старший сын пары 17-летний Артем заканчивает школу и может покинуть Россию.