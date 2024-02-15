«Восточный принц»: Анастасия Волочкова рассказала о любимом мужчине

Балерина Анастасия Волочкова страдает по мужчине, с которым никогда не будет вместе. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Анастасия никогда не скрывала свою личную жизнь. Балерина охотно рассказывает об ухаживаниях мужчин и их страданиях после расставания с ней. Как выяснилось, в жизни Волочковой был возлюбленный, который сумел оставить шрам на ее сердце. Речь идет про мужчину по имени Бахтияр из Владивостока. Молодые люди были вместе два года.

«Я называла его «восточный принц». Это случилось на Дальнем Востоке. Мы путешествовали вместе в Грецию, на Мальдивы мои любимые», — рассказала знаменитость.

По словам балерины, их отношения были сложными. Несмотря на это, в ее сердце остались воспоминания о романе. «Я помню, как до 3 часов ночи ждала, пока у них наступит 10 часов утра, и постоянно писала ему», — резюмировала Волочкова.

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