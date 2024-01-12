Уехавший из РФ блогер Даня Милохин проведет дебютный боксерский бой в Дубае

Уехавший из России блогер Даня Милохин впервые выступит на боксерском турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Его соперником станет индийский тиктокер Аджмал Хан.

Поединок пройдёт по правилам бокса 16 января, сообщает Газета.Ru.

Отмечается, что у Милохина 3,1 миллиона подписчиков в соцсети, а у его противника – 3,5 миллиона.

В декабре прошлого года тренер российского блогера Зорик Степанян анонсировал дебют Милохина в боксе в 2024 году.

В сентябре 2023 года Даня попытался вернулся в Россию, однако это вызвало интерес у главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Она предложила Минобороны РФ призвать Милохина в армию. В этот же день блогер уехал из России в ОАЭ.

Ранее мы писали, что Даня Милохин продемонстрировал, как внешне изменился в эмиграции. За границей он стал больше времени уделять спорту, поэтому смог накачать мышцы.