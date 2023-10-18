Объявлено о возвращении Аллы Пугачевой в Россию: замок в Грязи уже готовят

Певица Алла Пугачева может в скором времени вновь приехать в Россию из-за военного конфликта в Израиле, в котором сейчас проживает вместе с детьми. На это указывает то, что замок в Грязи, принадлежащий супругу Примадонны, по информации СМИ, уже начали готовить к приезду хозяйки.

Алла Борисовна в последний раз прилетала в Москву весной ради похорон модельера Валентина Юдашкина, в которым была крайне близка. После траурного мероприятия она еще несколько дней пожила в своем особняке, а затем вернулась к семье. С тех пор она больше не заговаривала о новых визитах, но музыкальный продюсер Павел Руденко отметил, что ждать Пугачеву на Родине все-таки стоит.

По словам критика, подтолкнуть к возвращению артистку может безопасность для нее и детей. Несмотря на то, что они находятся не в эпицентре военных действий, все-таки в Израиле сейчас трудно спокойно жить.

«Я не исключаю, что Алла Борисовна с мужем могут просто в ближайшее время вернуться в свои Грязи, в свой замок. Тем более там наблюдается определенное оживление», - подчеркнул Руденко в беседе с PopCornNews.

К слову, оживление в замке действительно есть. СМИ сообщали, что туда стали съезжаться рабочие и машины со стройматериалами. Предположительно, в одной из частей собираются проводить ремонт.

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