Отказавшийся покидать Израиль Галкин* начал ремонт в замке: что происходит в особняке в Грязи

Шоумен Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) заявил, что из-за последних событий в мире не намерен покидать Израиль, и тем самым опроверг, что ездил вместе с женой Аллой Пугачевой в аэропорт. При этом пока члены семьи комика, по его словам, находятся в бомбоубежище, в знаменитом замке в подмосковной деревне Грязь закипели ремонтные работы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, особняк, который уже год стоял без хозяев, вновь «ожил». В нем и на территории постоянно ходят рабочие. Известно, что туда уже приезжал специалист в области энергетики, занимающийся изготовлением электроинфраструктуры для крупных объектов. Кроме того, уже закупаются различные стройматериалы.

Что именно происходят в замке и зачем нужны ремонтные работы, пока неизвестно. Однако есть информация, что изменения касаются только одной из частей дворца. Обслуживающий персонал по-прежнему проживает в домике для прислуги и поддерживает чистоту.

Напомним, что, несмотря на все слухи, Максим Галкин* по-прежнему является владельцем особняка, и никому он его не продавал.

Ранее Максим Галкин* раскрыл судьбу своих банковских счетов, оставшихся в России.

*(Признан иноагентом на территории РФ)