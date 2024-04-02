«Объяснений ждет вся страна»: Маргарита Симоньян обратилась к банку «Тинькофф» из-за блокировки карты военкору

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к банку «Тинькофф» в связи с блокировкой карты военному корреспонденту Валентину Горшенину. На нее поступали денежные переводы для помощи жителям Белгорода.

Симоньян опубликовала соответствующий пост в своем Telegram-канале. В публикации говорилось: «Дорогой «Тинькофф»! Нашему военкору Валентину Горшенину заблокировали карту, на которую мы собирали деньги на помощь жителям Белгорода. Объяснений ждет вся страна, которая эти деньги собирала. Потрудитесь поскорее».

Горшенин – военный корреспондент RT. Он работает в Белгороде.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины предъявила ей новые обвинения. Симоньян уверена, что это делается с целью закрыть возможность ездить по миру, а также заранее подготовить оправдания на случай убийства. Она заявляла, что расстроилась бы в единственном случае – если потеряла возможность посещать родной Краснодарский край.

До этого главный редактор издания рассказала, что чудом не оказалась в «Крокус Сити Холле» в момент теракта. Вместе с коллегами она могла быть в ресторане торгового центра 22 марта, когда террористы напали на концертный зал.