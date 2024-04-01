«Я расстроилась бы не иметь возможности ездить в Краснодарский край»: Симоньян отреагировала на обвинения СБУ

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на обвинения Службы безопасности Украины по четырем статьям. По ее мнению, СБУ таким образом хочет закрыть возможность ездить по миру. Симоньян на это ответила, что расстроится только в случае невозможности ездить в Краснодарский край.

Соответствующий комментарий опубликован в ее Telegram-канале.

Симоньян уточнила, что на Украине ее, в частности, обвинили в геноциде, посягательстве на территориальную целостность. На вопрос, зачем это сделано, главный редактор отвечает, что ей хотят закрыть возможность ездить по миру, и рассчитывают, что она будет «страдать».

«Единственная Лазурка, куда я расстроилась бы не иметь возможности ездить, — мой родной Краснодарский край», - высказалась Симоньян.

Она назвала обвинения попыткой подготовить оправдания на случай убийства. Тем более, что попытки уже были и неоднократные. Однако «симпатичнее» будет не убивать многодетную мать и журналистку, а «повесить на нее мифические призывы к убийствам детей», размышляет Симоньян.

Ранее мы писали о предъявленных ей обвинениях со стороны СБУ. Говорилось, что главреду может грозить до 10 лет лишения свободы.