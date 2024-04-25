Обвиняемого в мошенничестве актера Павла Деревянко проверили на «детекторе лжи»

Общая сумма претензий к обвиняемому в мошенничестве с криптовалютой актеру Павлу Деревянко превысила 150 миллионов рублей. Ему пришлось пройти исследование на «детекторе лжи», чтобы опровергнуть факт получения денег от инвестора.

«Мой доверитель проходил проверку на полиграфе, и психофизиологическая экспертиза подтвердила, что он не получал денежные средства по договору займа», —рассказал mk.ru представляющий интересы Деревянко адвокат Александр Аронов.

Он подчеркнул, что актер сам проявил инициативу и предложил пройти проверку на «детекторе лжи», так как говорит правду и ничего не скрывает от следствия.

Напомним, по версии Деревянко, криптоинвестор Григорий Мулузян убедил его вложиться в бизнес, чтобы увеличить доходы, но оказалось, что бизнесмен просто попросил его взять кредиты. Актер занял деньги в четырех банках и передал «партнеру». При этом кредитором по документам оказался некий Сергей Николенко, который оказался другом Мулузяна. После этого на Деревянко подали в суд, заявив, что отдали ему на руки 150,5 миллиона рублей, и он их якобы присвоил.

Как пишет mk.ru, в настоящее время защита Деревянко пытается оспорить в гражданских судах факт получения денег от директора типографии. Адвокат актера настаивает, что нет никаких доказательств, что Деревянко была передана фигурирующая в деле сумма. Кроме того, выяснилось, что последнее снятие наличных со счетов директора типографии было за два месяца до указанной в кредитном договоре даты. К тому же сумма была в 1000 раз меньше той, которую тот якобы передал актеру.

Ранее в Басманном суде состоялось заседание по иску Жанны Якушкиной к Деревянко. Женщина утверждает, что передала артисту 900 тысяч долларов в надежде получить прибыль. Адвокат Деревянко заявил на суде о подделке долговой расписки и заверил, что его подзащитный не получал никаких денег.