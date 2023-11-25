Актер Павел Деревянко рассказал правду о мошенничестве и многомиллионных долгах

Обвиняемый в мошенничестве с криптовалютой актер Павел Деревянко прервал молчание и призвал своих поклонников поверить в его невиновность.

«В свете последних новостей в отношении меня, публикую пресс-релиз моих адвокатов. Вот именно так дело обстояло и обстоит. Ровно так, а не как пишет большинство не разобравшихся журналистов», — написал актер в соцсети.

По версии Деревянко, криптоинвестор Григорий Мулузян убедил его вложиться в бизнес, чтобы увеличить доходы, но оказалось, что никакого бизнеса не было – бизнесмен просто попросил его взять кредиты.

Деревянко занял деньги в четырех банках и передал «партнеру». Однако кредитором по документам оказался некий Сергей Николенко, который оказался другом Мулузяна. После этого на Деревянко подали в суд, заявив, что актеру отдали на руки 150,5 миллиона рублей, и он их якобы присвоил.

Как утверждают юристы Деревянко, договор о займе предприниматель «подсунул» актеру специально. Деревянко подписал бумаги не читая.

При этом Мулузян просил артиста продать жилье, чтобы решить проблемы с деньгами. После этого Деревянко понял, что его обманули и обратился в полицию, пишет Утро.ру.

Ранее 38-летний житель Москвы обвинил Деревянко в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей. В отношении актера возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 159 УК РФ. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Мы сообщали, что певец и экс-резидент Comedy Club Александр Ревва оказался замешан в деле актера Павла Деревянко. Шоумен может стать ключевым свидетелем в разбирательстве. Оказалось, что Ревва продал Деревянко за 25 миллионов рублей свою долю в Telegram-боте, с помощью которого партнеры актера перечисляли деньги на криптобиржи.