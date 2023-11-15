Адвокат подозреваемого в мошенничестве Деревянко заявил о подделке его расписки

В Басманном суде состоялось заседание по иску Жанны Якушкиной к актеру Павлу Деревянко. Его заподозрили в мошенничестве с криптовалютой. Женщина утверждает, что передала артисту 900 тыс. долларов в надежде получить прибыль, но не получила ничего. Адвокат Деревянко заявил на суде о подделке долговой расписки – он сообщил, что подзащитный не получал никаких денег.

Подробности приводит сайт mk.ru.

На заседании были адвокаты истца и ответчика. Адвокат Деревянко настаивал, что Якушкина не могла передать валюту, так как находилась за границей. Также сторона актера попросила узнать источник происхождения денег.

Суд направит запрос с целью выяснить, действительно ли женщина в тот момент была не в России. Устанавливать происхождение денег суд отказался.

Адвокат истицы заявил, что расписку передавали при свидетелях, а деньги были получены актером наличными у нее дома. 900 тысяч долларов женщина, якобы, получила за счет продажи квартиры.

Ранее сообщалось, что потерпевшими по делу Деревянко могли оказаться шесть человек.